إسرائيل تخشى الحرب على 5 جبهات.. تفاصيل

كشف الخبير الأمني الإسرائيلي "يوسي ميلمان" في مقال له بصحيفة "معاريف" العبرية، أن إسرائيل ستحارب 5 جبهات تقع على حدودها وتحيطها.





وأوضح "يوسي ميلمان" أن الحرب ستندلع مع الـ5 الجبهات التي تشهد توترات أمنية مع تل أبيب، وهو ما لا تريده الحكومة الإسرائيلية".



