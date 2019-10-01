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أخبار العالم

إسرائيل تخشى الحرب على 5 جبهات.. تفاصيل

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:12 ص
إسرائيل تخشى الحرب
إسرائيل تخشى الحرب على 5 جبهات
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سمر صالح
كشف الخبير الأمني الإسرائيلي "يوسي ميلمان" في مقال له بصحيفة "معاريف" العبرية، أن إسرائيل ستحارب 5 جبهات تقع على حدودها وتحيطها.

وأوضح "يوسي ميلمان" أن الحرب ستندلع مع الـ5 الجبهات التي تشهد توترات أمنية مع تل أبيب، وهو ما لا تريده الحكومة الإسرائيلية".

وقال إن مهاجمة سلاح الجو الإسرائيلي لأهداف إيرانية في سوريا، والميليشيات التابعة لها ولحزب الله، بجانب اكتشاف الجيش وتدميره لعدد من الأنفاق التي حفرها حزب الله داخل الحدود الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وعقب الهجمات الجوية المتلاحقة التي نفذتها طائرات إسرائيل ضد قواعد عسكرية إيرانية في العراق علاوة على الاشتعال الأخطر والأكبر كاد يأتي من غزة.
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