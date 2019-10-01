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علي الإدريسي: الدولة رفعت وعي المواطنين في التفاوض..فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:16 ص
صدى البلد
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مي محمد
قال الدكتور علي الإدريسي ، نائب المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ، إن الدولة بذلت الكثير من الجهود في تطوير العشوائيات ، إيمانا منها بأن المواطن المصري يستحق ذلك و يستحق الأفضل دائما .

وأضاف الدكتور على الإدريسي ، خلال لقاء خاص بفضائية " إكسترا نيوز" ، السوم الثلاثاء ، أن فكرة أن يعيش مواطن مصري في منطقة عشوائية غير آمنة كان له تكلفة كبيرة على الدولة سواء إقتصادية ، و إجتماعية ، سياسية ، أمنية .

وأكد أن الدولة عملت على هذا الملف من أجل أن تحدث تغيرا وتطورا ملموس فى حياة هؤلاء الفقراء ، لافتا إلى أنه من ضمن أكبر تحديات التى كانت تواجه الدولة في تطوير العشوائيات هو وجود مجموعة من المواطنين يرفضون الذهاب إلى المناطق الجديدة .

وأردف أن الدولة واجهت ذلك التحدي من خلال رفع وعي المواطنين في التفاوض من خلال تعريفه انه سيذهب إلى منطقة أفضل له و لأسرته ، مضيفا أن الدولة تقوم بتطوير العشوائيات حتى تصبح مدينة لا تقل تماما عن الاستثمارات التى يقوم بها القطاع الخاص في ما يعرف بـ " كمبوند ".
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