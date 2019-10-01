ترامب: الجيش الأمريكي أصبح أكثر قوة من أي وقت مضى

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الثلاثاء/ أن الجيش الأمريكي أصبح أكثر قوة من ذي قبل، ويمتلك أسلحة لا يملكها أحد، معربا عن أمله في ألا يضطر لاستخدامها.





وقال ترامب - في كلمته خلال مراسم تنصيب الجنرال مارك ميللي كرئيس جديد لهيئة أركان القوات المشتركة، في قاعدة فورتماير بواشنطن وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - "إن القوات المسلحة الأمريكية أكثر قوة من أى وقت مضى، فلدينا أحدث الأسلحة والمعدات، ونملك أسلحة لا يملكها أحد، ونأمل ألا نضطر لاستخدامها"، وأضاف "الجيش الأمريكي كان مستنزفا، وتمت إعادة بنائه ليصل إلى ما هو عليه الآن".







وقال ترامب "نحن في مناسبة تاريخية لاستقبال الجنرال مارك ويللي كرئيس جديد لهيئة أركان القوات المشتركة، كصديقي ومستشاري تستحق هذا المنصب بحكم خبرتك وشجاعتك".







من جانبه، تعهد رئيس الأركان الجديد، للرئيس الأمريكي ولوزير الدفاع ومجلس الأمن القومي والكونجرس بأنه سوف يقدم الاستشارة العسكرية الواقعية للجميع.





وتولى الجنرال مارك ميللي مهامه كرئيس لهيئة أركان القوات المشتركة الأمريكية، خلفا للجنرال جوزيف دانفورد الذي مكث بالمنصب مدة 4 أعوام.