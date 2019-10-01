مشروب له 6 فوائد .. كوب صباحا يقلل خطر السكتة الدماغية

فوائد عديدة غير متوقعة لتناول كوب صباحا من الماء والليمون فى تعزيز ترطيب الجسم، كما أنه مصدر جيد لفيتامين ج إليك 6 فوائد يمكن لجسمك الاستفادة من الماء والليمون للتخسيس.



1-الماء هو أفضل مشروب يمنحك الترطيب ويحارب الجفاف خاصة فى الطقس الحار كوب من الماء والليمون للتخسيس وتعزيز الأيض.



2. الماء والليمون غني بفيتامين ج وهو أحد مضادات الأكسدة الأولية التي تساعد على حماية الخلايا من إتلاف الجذور الحرة كما أنه غنى بفيتامين C الذى قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، وخفض ضغط الدم.



3. أظهرت الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في الليمون تقلل بشكل كبير من زيادة الوزن وتحسين مقاومة الأنسولين ، وهما العاملان الرئيسيان في تطور مرض السكري من النوع 2.



4. قد يساعد فيتامين (ج) الموجود في الليمون في تقليل تجاعيد البشرة وحمايتها من الجفاف والشيخوخة المبكرة.



5. تناول الماء والليمون يساعد في منع الإصابة بالإمساك، قد يساعد شرب ماء الليمون الدافئ أو الساخن عند الاستيقاظ على إراحة جهازك الهضمى.



6. تناول كوب من ماء والليمون بعد الوجبات وأول شيء في الصباح يحفز اللعاب ومنع جفاف الفم، مما قد يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة التي تسببها البكتيريا.

