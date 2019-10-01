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منوعات

انستجرام يختبر ميزة جديدة لكبرى العلامات التجارية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:28 ص
شيماء عبد المنعم
أطلق موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام "Instagram"، ميزة جديدة مؤخرا، تتيح لكبري العلامات التجارية عرض منتجاتهم عبر الموقع، وتسمح ميزة التسوق للمتابعين على الموقع بتسوق وشراء تلك المنتجات بضغطة واحدة من خلال التطبيق.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، يتيح إنستجرام ميزة جديدة للعلامات التجارية، لإعداد تذكيرات أو تنبيهات على شكل ملصق تتيح للمستخدمين الحصول على إشعار وتنبيه عندما يطلق منتج جديد.

ويمكن لتلك الشركات وضع الملصق الجديد ضمن المنشورات التى تعلن عن منتجات ستتاح قريبًا للشراء والتسوق على إنستجرام، وضمن الملصق هناك زر لتعيين تذكير، في حال الضغط عليه سيصله إشعار لاحقًا عندما يتاح المنتج للشراء.

وسيظهر التذكير أو الإشعار للمستخدم قبل يوم واحد من إطلاق المنتج للشراء، وأيضًا قبل ربع ساعة من إطلاقه رسميًا، وهذه الميزة مفيدة لضمان الحصول على المنتج خاصةً وأن كانت الكمية محدودة.

يذكر أن موقع مشاركة الصور والفيديو إنستجرام "Instagram"، يعمل على تحويل التطبيق إلى متجر مخصص للتسوق وبيع المنتجات وليس مجرد شبكة اجتماعية للصور والفيديوهات، ومن بين أبرز العلامات التجارية التى تعلن عن منتجاتها عبر المنصة حوالي 20 علامة تجارية في الولايات المتحدة، من بينهم Adidas و Highsnobiety و Chinatown Market و Revolve و Huda Beauty.
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