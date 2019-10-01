باحث: أردوغان يحاول تصدير نموذج الدولة الإسلامية المعتدلة للهيمنة على المنطقة

أكد محمود قاسم، باحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمتهن بعد توليه البلاد في البداية الأمر سياسة تبدو كأنها مرنة لجميع دول العالم.



وأضاف محمود قاسم خلال لقاء خاص بفضائية "إكسترا نيوز"، الثلاثاء، أن الرئيس التركي كان يحاول أن يصدر نموذج الدولة الإسلامية المعتدلة في المحيط الإقليمي الخاص به، لافتا إلى أنه في ذلك الوقت كان يسعى إلى تصفية المشاكل مع كافة الدول الإقليم والجوار.



وأردف أن هذه السياسة تبدلت وتحولت بشكل كبير للغاية ولافت للنظر في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو في مصر، حيث أنها كانت مرحلة فارقة لتركيا في تبدل وتحول سياسة أردوغان تجاه المنطقة.



واستطرد أن ثورة 30 يونيو في مصر كانت كفيلة بإجهاض المخطط التركي القطري الذي يسعى إلى الهيمنة على المنطقة عبر ما يمكن أن يسمى أحلام الخلافة الأردوغانية.