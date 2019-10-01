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برلمان

%87 من قراء صدى البلد يؤيدون تغليظ العقوبة على بائعي السجائر للأطفال

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:55 ص
مشروع قانون بتغليظ
مشروع قانون بتغليظ عقوبة بائعي السجائر للأطفال
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عبد الرحمن سرحان
نشر موقع "صدى البلد" استطلاعًا للرأي حول مشروع قانون يغلظ عقوبات بيع السجائر للأطفال بالسجن 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.

وجاء نص الاستطلاع كالتالي: "هل تؤيد تغليظ عقوبة بيع السجائر للأطفال لـ20 ألف جنيه غرامة والسجن 5 سنوات؟".

وأظهرت نتائج الاستطلاع موافقة كبيرة من القراء بنسبة 87% لمشروع القانون، ورفض 7%، فيما عبر 6% عن عدم اهتمامهم.

كانت النائبة ماجدة نصر، مجلس النواب، قد أعلنت تقدمها بمشروع قانون لتغليظ العقوبة وتعديل القانون، وصرحت بأنها انتهت من صياغة تعديلات على مشروع قانون رقم 85 لعام 2001 الخاص بالعقوبات المتعلقة ببائعى السجائر للأطفال قبل سن 18 عاما.

وأوضحت النائبة ماجدة نصر، في تصريحات خاصة، أن التعديلات تتضمن؛ توقيع غرامة مالية على البائع تبدأ من 1000 جنيه لتصل إلى 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى السجن من سنة إلى 5 سنوات فى حالة تكرار بيعه السجائر لمن يقل سنهم عن 18 عاما.

وقالت عضو مجلس النواب، إن دور الانعقاد الخامس، سوف يشهد طرحا لمشروع القانون أمام النواب، بعد أن قامت بجمع توقيعات حول مشروع القانون خلال دور الانعقاد السابق.
%87 من قراء صدى البلد يؤيدون تغليظ العقوبة على بائعي السجائر للأطفال
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