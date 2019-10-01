الجيش الأمريكي: مقتل 10 مسلحين بعد هجوم شنه متطرفون على قاعدة أمريكية بالصومال

أعلن الجيش الأمريكي أن قواته وقوات معاونة لها قتلت 10 مسلحين ودمرت مركبة بعد أن شن متطرفون صوماليون هجوما عنيفا على قاعدة تتولى فيها القوات الأمريكية الخاصة تدريب أفراد كوماندوز صوماليين.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الفضائية اليوم الثلاثاء، عن بيان عسكري أمريكي قوله إنه "ردا على هذا الهجوم ودفاعا عن النفس نفذت القيادة الأمريكية بأفريقيا ضربتين جويتين واستخدمت نيران الأسلحة الصغيرة ضد إرهابي حركة الشباب".

وقال "التقديرات تشير إلى أن القوات الأمريكية وقوات مشاركة لها قتلت 10 إرهابيين ودمرت مركبة شاركت في الهجوم".. مضيفا أن هجوم حركة الشباب لم يسفر عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية والقوات المشاركة لها.

وكان مصدر أمني قد أعلن في وقت سابق أن هجوما بعبوة ناسفة وقع أمس على قاعدة تديرها قوات خاصة أمريكية أعقبه إطلاق نيران من أسلحة صغيرة.

وتتولى القوات الأمريكية تدريب قوات خاصة صومالية في قاعدة بلدوجلي، التي تنطلق منها الكثير من عمليات الطائرات المسيرة.

من جانبها، ذكرت الشرطة الصومالية أن سيارتين ملغمتين استهدفتا القاعدة التي تتمركز بها قوات صومالية خاصة وقوات أمريكية خاصة وقوات أوغندية لحفظ السلام.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

