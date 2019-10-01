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اقتصاد

الرقابة المالية: لجنة حكومية للبت فى مشروع التأمين على أصول الدولة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:55 ص
الرقابة المالية
الرقابة المالية
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على عبد الرحمن
كشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن ملف التأمين على أصول الدولة يحظى باهتمام كبير خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هناك لجنة مكونة من وزير المالية و الهيئة وجهات أخرى التابعة وفق قرار مجلس الوزراء، للبت في مشروع التأمين على أصول الدولة .

أشار عبد المعطى ، إلى إن الفترة الماضية شهدت عدة اجتماعات على مدار الثلاث أشهر الماضية للبت فى هذا الأمر ، لافتا إلى أن هناك العديد من الدراسات فنية تم تقديمها في هذا الشأن من مجموعة من الخبراء المتخصصين فى هذا الشأن، نظرا لاختلاف نوعيتها، حيث تضم مباني ومحطات وعقارات بمعنى ان نوعية التامين سوف تختلف من مكان لأخر، كما ان أصول الدولة مختلفة وبالتالي كل جهة تقتضى التامين عليها بما يتناسب مع الهيئة الخاصة بها ، وما هي طبيعة المخاطر التى تتعرض هذه الممتلكات.

واوضح عبد المعطى فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن جميع الجهات الحكومية تمتلك جميع المخصصات التى تؤهلها للتأمين على ممتلكاتها خلال الفترة المقبلة ، نافيا عدم وجود مخصصات كافية من جانب هذه الجهات للتأمين على أصولها ، موضحًا أن مخصصات الجهات الحكومية جاهزة وكافية للتأمين على جميع منشاتها المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية .

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