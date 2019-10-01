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ثقافة

قصور الثقافة تحتفل بفوز أطفال مصر وإفريقيا بمسرح الهناجر بالأوبرا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:52 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
شهد مركز الهناجر بالأوبرا، حفل توزيع جوائز مسابقة لووون، التى أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة فى دورتها السابعة، والتى تميزت بطابع خاص هذا العام لما تحمله من طابع مصرى إفريقى من خلال دعوة أطفال دول القارة السمراء.

بدأت فعاليات الحفل بافتتاح رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ومدير عام ثقافة الطفل المعرض الفنى للأعمال المشاركة من الأطفال فى المسابقة والذين تراوحت أعمارهم بين 4 إلى 16 عاما فى مجالات "الرسم والتصوير، التصوير الفوتوغرافى، النحت، الخزف والتشكيل الفنى، الأعمال المركبة".

وشارك بها الأطفال من جميع محافظات الجمهورية منها "القاهرة، الأسكندرية، كفر الشيخ، الشرقية، أسوان، الإسماعيلية، أسيوط، الغربية، البحر الأحمر" وأطفال القارة السمراء منها "Belle mare, maritius" وضم المعرض حوالى 450 عملا، وتم تحكيم الأعمال بواسطة لجنة من كبار الفنانين وأساتذة متخصصين فى الفنون التشكيلية والتطبيقية برئاسة الفنان د. أشرف عبد القادر الأستاذ بكلية التربية الفنية وعضوية كل من الفنانين د. إيمان منير، د.إيهاب الطوخى بكلية الفنون الجميلة، شيماء الجوهرى، الفنان بدوى مبروك قوميسير عام المسابقة.

أعقب ذلك توزيع الجوائز على الأطفال الفائزين فى المسابقة والتى رحبت بهم مدير عام ثقافة الطفل وتوجهت بالشكر لوزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم ود. عواض رئيس الهيئة لدعمهم الدائم لأنشطة الطفل وقصور الثقافة، وأوضحت إن الهيئة تسعى جاهده لإقامة هذه المسابقة دوليا.

أسفرت نتائج المسابقة عن 40 جائزة مناصفة منهم 16 أسوياء، 20 ذوى إحتياجات خاصة، 4 من دولة أفريقيا، قيمة الجائزة 700جنيه مصري، بالإضافة إلى شنطة مهداه من أتوبيس الفن الجميل بها اسكتش رسم وألوان، بجانب شهادات التقدير للأطفال ولجنة التحكيم ولجنة الفرز، بجانب فقرة غنائية لأطفال شبرا الخيمة لذوى الاحتياجات الخاصة قدموا خلالها مجموعة من الأغانى الوطنية منها "احلف بسماها وبترابها، ياحبيبتى يامصر، مصر يا أغلى أمل، فيها حاجة حلوة، ياشباب".
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