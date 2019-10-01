بملابس البيت..يارا باطلالة جديدة تبرز جمالها

نشرت الفنانة يارا علي صفحتها السخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" الاسنتجرام" صورة لها جديدة .





وظهرت يارا بأطلالة جريئة بملابس المنزل، تبرز جمال جسمها ولون بشرتها مع تسريحة شعر مميزة ، ودون مكياج وهي تستند لي شرفة من الزجاج والتقطت الصورة وهي تقف وتبرز جمال ملامحها



وكتبت يارا في تعليق علي الصورة "ربّي إنّها بداية شهر جديد ويوم جديد فاكتب لنا الخير فيها وأسعد فيها قلوبنا🙏🏻 ان شاءالله نهاركم وكل أيامكم خير🤗