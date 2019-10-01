بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره دينامو زغرب الكرواتي، اليوم، الثلاثاء، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.



موعد مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب في دروي أبطال اوروبا والقناة الناقلة:



وتقام مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2.



مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب:



ويسعى أبناء الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني للسيتزن، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بالبطولة الأوروبية، بعدما حققوا الفوز بنتيجة 3-0 على حساب شاختار الألماني في الجولة الأولى.



غيابات مانشستر سيتي أمام دينامو زغرب:



ويفتقد مانشستر سيتي في مواجهة اليوم، لجهود ليروي ساني وإيميريك لابورت وجون ستونز للإصابة، كما تحوم شكوك حول مشاركة فرناندينيو، ودي بروين الذي غاب عن المران الختامي لمانشستر سيتي قبل مواجهة زغرب.



ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا:



ويتقاسم السيتي صدارة المجموعة الثالثة مع دينامو زغرب، برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يحتل شاختار الألماني وأتلانتا الإيطالي مركزي الثالث والرابع دون رصيد من النقاط.



مباريات آخرى في دوري أبطال أوروبا:



ويلتقي اليوم ايضا، ضمن الجولة نفسها من بطولة دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد مع كلوب بروج أتلاتنا مع شاختار، النجم الأحمر مع أوليمبياكوس، يوفنتوس مع باير ليفركوزن، وباريس سان جيرمان مع جالطة سراي، بايرن ميوينخ مع توتنهام، لوكوموتيف مع أتلتيكو مدريد.





