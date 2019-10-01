Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:52 ص
فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي
Advertisements
القسم الرياضي
يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره دينامو زغرب الكرواتي، اليوم، الثلاثاء، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب في دروي أبطال اوروبا والقناة الناقلة:

وتقام مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2.

مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب:

ويسعى أبناء الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني للسيتزن، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بالبطولة الأوروبية، بعدما حققوا الفوز بنتيجة 3-0 على حساب شاختار الألماني في الجولة الأولى.

غيابات مانشستر سيتي أمام دينامو زغرب:

ويفتقد مانشستر سيتي في مواجهة اليوم، لجهود ليروي ساني وإيميريك لابورت وجون ستونز للإصابة، كما تحوم شكوك حول مشاركة فرناندينيو، ودي بروين الذي غاب عن المران الختامي لمانشستر سيتي قبل مواجهة زغرب.

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا:

ويتقاسم السيتي صدارة المجموعة الثالثة مع دينامو زغرب، برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يحتل شاختار الألماني وأتلانتا الإيطالي مركزي الثالث والرابع دون رصيد من النقاط.

مباريات آخرى في دوري أبطال أوروبا:

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن الجولة نفسها من بطولة دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد مع كلوب بروج أتلاتنا مع شاختار، النجم الأحمر مع أوليمبياكوس، يوفنتوس مع باير ليفركوزن، وباريس سان جيرمان مع جالطة سراي، بايرن ميوينخ مع توتنهام، لوكوموتيف مع أتلتيكو مدريد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على الـ 29 المشاركين في دوري أبطال أوروبا وموعد القرعة

تعرف على الـ 32 فريقا المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الملحق

تعرف على مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020 .. صدمة لـ ريال مدريد و ليفربول

مواجهات نارية في أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-9-2019

مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا الأربعاء 18 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا .. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 1-10-2019 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

لأسباب أمنية .. وزير الداخلية يقرر طرد فرنسي لخارج البلاد

كارثة تفعلها السيدات عند التنظيف بخليط كلوركس وفلاش

حكم ممارسة اليوجا وعلي جمعة يحذر: تعرضك للحرمان من دخول الجنة

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا.. وفايلر يضع خطة إيقاف عجلة الإنتاج

الأوراق والخطوات.. كيفيفة استخراج بطاقتى الاستيراد والتصدير

وزير الداخلية يقرر طرد شاب قرغيزستاني خارج البلاد لهذا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إهمال أم.. تركت طفلتها بسيارة وذهبت لشرب الكحول وعادت لتجدها جثة

الآثار تكشف تفاصيل استرداد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ من أمريكا.. صور

لكل اسم حكاية.. صان الحجر عاصمة مصر القديمة والمدينة العائمة على كنوز