خادم الحرمين يثني على إخلاص الفقيد الفغم.. وطهران تحمل واشنطن مسؤولية فشل الحوار معها.. أبرز ما قالت الصحف السعودية

واس: خادم الحرمين يثني على إخلاص الفقيد الفغم

عكاظ: رئيس بيرو يحل البرلمان والنواب يردون بتعليق صلاحياته

الشرق الأوسط: طهران تحمل واشنطن مسؤولية فشل الحوار معها

سبق: مخبر قضية أوكرانيا قد يمثل أمام الكونجرس للإدلاء بشهادة كاملة





تناولت الصحف السعودية اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة وتصدر ذلك أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعرب عن خالص مواساته وتعازيه للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي، سائلًا الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.وقالت "واس" أنه جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الملك سلمان بولي عهد أبوظبي، الذي عبّر بدوره عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته في الفقيد.كما أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اتصالًا هاتفيًا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معربًا له عن تعازيه في وفاة خاله، بينما أبدى ولي عهد أبوظبي تقديره البالغ لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.من جانب آخر، أثنى خادم الحرمين الشريفين على إخلاص الفقيد الراحل اللواء عبد العزيز الفغم، رحمه الله، وتفانيه في خدمة وطنه، وذلك لدى استقباله، أمس، أسرة الفقيد يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم، حيث عبّر خادم الحرمين الشريفين عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرته وذويه، فيما قدّم والد وإخوان وابنا الفقيد عظيم شكرهم للملك سلمان على مواساته لهم في الفقيد، رحمه الله.وأكدت "سبق" أن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف أعلن أن المخبر الذي قدم الشكوى بحق الرئيس دونالد ترمب، سيشهد «قريبا جدا» أمام مجلس النواب، لكن بما يضمن في الوقت نفسه حماية هويته.في المقابل، واصل ترمب هجومه المضاد على الديمقراطيين للرد على محاولتهم إطلاق إجراءات عزله على خلفية اتصاله الهاتفي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وما اعتبروه محاولة للضغط عليه لفتح تحقيق بحق منافسه الديمقراطي جوزيف بايدن. ولوّح ترمب في تغريدة له بالقبض على آدم شيف، متهما إياه بالإدلاء بتصريحات زائفة. وكتب ترمب على «تويتر» «أدلى النائب آدم شيف بشكل غير قانوني بتصريح زائف ورهيب، وتظاهر بأنه يدلي بأهم جزء من دعوتي للرئيس الأوكراني، وقرأه بصوت عال أمام الكونغرس والشعب الأميركي. ما قرأه لا علاقة له بما قلته في المكالمة. ألا يجب القبض على الخائن؟».في هذا الوقت كتب كبير الجمهوريين في مجلس النواب كيفن ماكارثي على «تويتر»: «هذه هي أهم الحقائق التي لدينا: لم تكن الشكوى عن المكالمة. لم يطلع وزير العدل على النص قبل التصرف به بناء على شكوى المبلغ عن المخالفة. البيت الأبيض أصدر نسخة مكتوبة تبيّن بوضوح أن الرئيس لم يفعل شيئا من شأنه أن يكون غير قانوني».وأفادت "عكاظ" أن الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا أعلن حلّ البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في خطوة سارع البرلمان للردّ عليها بتعليق ممارسة الرئيس لصلاحياته، الأمر الذي فاقم أزمة المؤسّسات في البلاد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.وقال فيزكارا في خطاب بثه التلفزيون: «لقد قرّرت حلّ الكونغرس والدعوة لانتخابات تشريعية» قبل عام ونصف من موعدها المقرر أصلًا في أبريل (نيسان) 2021.وأوضح الرئيس اليميني الشعبوي أنّه لم يجد بدا من حلّ البرلمان بعدما خلص إلى أنّه «لا يمكن التوصّل إلى اتفاق مع المعارضة»، في إشارة إلى الخلاف حول طريقة تعيين قضاة المحكمة الدستورية، وهو موضوع أشعل نقاشًا صاخبًا في البرلمان.لكنّ ردّ البرلمان الذي يسيطر عليه أنصار الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري (1990 - 2000) لم يتأخّر، إذ سارع النواب إلى التصويت على قرار علّقوا بموجبه ممارسة الرئيس لصلاحياته وذلك بدعوى «العجز الأخلاقي»، وأوكلوا صلاحياته إلى نائبة الرئيس مرسيدس أراوز.واكدت "الشرق الأوسط" أن طهران، حملت واشنطن، مسؤولية فشل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، إن تفاصيل خطة «هرمز للسلام» ستقدم قريبًا بصورة خطية، خصوصًا إلى الدول الثماني التي دعيت للانضمام إلى هذه المبادرة أو «تحالف الأمل».وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في تصريح صحافي، «إن مسؤولية عدم حصول حوار في نيويورك تقع مباشرة على الحكومة الأميركية»، وتابع: «لقد كان الرئيس (الإيراني حسن روحاني) مستعدًا للكلام مع كل الأطراف في مجموعة (5 + 1) (من ضمنها الولايات المتحدة)، في حال إلغاء العقوبات، لكن (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب لم يكن مستعدًا لرفع العقوبات عن أمتنا»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.وكاد البلدان أن يصلا إلى المواجهة العسكرية المباشرة في يونيو (حزيران) الماضي، نتيجة حوادث عدة وقعت في منطقة الخليج.وازدادت حدة التوتر بعد الاعتداءات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية في الرابع عشر من سبتمبر (أيلول)، والتي وجهت واشنطن فيها أصابع الاتهام إلى إيران، الأمر الذي فعلته أيضًا الرياض ولندن وبرلين وباريس.وسعت باريس لجمع روحاني وترمب في نيويورك، لكن هذه المحاولة فشلت.