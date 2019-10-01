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رياضة

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا.. وفايلر يضع خطة إيقاف عجلة الإنتاج

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:55 ص
فايلر
فايلر
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عبدالحكيم ابو علم
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ومن المقرر أن يستقر فايلر على تشكيل وخطة مباراة الإنتاج الحربي، في المران الختامي الذي يقام في الخامسة مساءً.

وعقب المران يدخل الأهلي معسكر مغلق في أحد فنادق القاهرة الكبرى، استعدادا للمباراة الهامة أمام الإنتاج الحربي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري، والمقرر لها في الثامنة من مساء غد الأربعاء، على ستاد السلام.

وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا على كانو سبورت، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل لدور المجموعات، وكانت نتيجة الذهاب انتهت لصالح المارد الأحمر بهدفين دون رد.
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