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رياضة

بث مباشر.. مباراة توتنهام وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:57 ص
توتنهام وبايرن ميونيخ
توتنهام وبايرن ميونيخ
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محمد السعيد
يستضيف فريق توتنهام الإنجليزي نظيره بايرن ميونيخ الألماني، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة توتنهام وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة:

وتقام مباراة توتنهام وبايرن ميونيخ في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 5.

توتنهام ضد بايرن ميونيخ:

ويسعى توتنهام لتحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره، بينما يطمح بايرن ميونيخ في خطف الثلاث نقاط، وقطع خطة جديدة نحو التأهل إلى دور الـ 16.

وكان بايرن ميونيخ حقق الفوز على النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية، بينما تعادل توتنهام مع أوليمبياكوس اليوناني 2- 2.

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا:

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويحل توتنهام ثانيا بنقطة وحيدة، وأوليمبياكوس ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتزيل النجم الأحمر جدول المجموعة بدون نقاط.

مباريات آخرى في دوري أبطال أوروبا:

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن الجولة نفسها من بطولة دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد مع كلوب بروج أتلاتنا مع شاختار، النجم الأحمر مع أوليمبياكوس، بوفنتوس مع باير ليفركوزن، مانشستر سيتي مع دينامو زغرب، جالطة سراي مع باريس سان جيرمان، لوكوموتيف مع أتلتيكو مدريد.

بث مباشر لمباراة توتنهام وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا:




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