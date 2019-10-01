دعا لاختبار الأطفال.. مدير معهد السمع والكلام يوجه نصائح مهمة للأمهات .. فيديو

كشف الدكتور أحمد مصطفى مدير معهد السمع والكلام، عن الطرق التي يجب اتباعها في اختبار السمع عند الأطفال، موضحا أنه ينصح كل أب وأم رزقا بطفل قبل 1 سبتمبر، أي قبل البدء في مبادرة مسح السمع عند الأطفال متابعة أبنائهم جيدا للتأكد من مدي الاستجابة والانتباه للأصوات العالية مثل الجرس لعلاجهم في حال اكتشاف أي شيء.



وأضاف أحمد مصطفى، خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أنه يتم البدء في رحلة علاج مع الأطفال فورا بالمجان حال اكتشاف معاناتهم مع مشكلات في السمع، مؤكدا أن التشخيص المبكر لضعف السمع عند الأطفال يساعد على تحديد العلاج المناسب.



وأوضح أحمد مصطفى، أن الأطفال الذين يتواجدون في الحضانة مدة طويلة من الضروري الكشف عليهم وإجراء مسح طبي عليهم، محذرا الأمهات من السخونة العالية في أول 3 شهور من الحمل أو الحصبة الألماني لأن صحة الأم أهم شيء في البداية.



وأشار مدير معهد السمع والكلام، إلى أن مصر من الدول التي اتخذت قرارا بالمبادرة للحفاظ على صحة الأطفال، خاصة أن الإعاقة السمعية وضعف السمع رقم 4 على مستوى العالم، والدولة تسعى للحد من الإعاقة السمعية وعلاجها.