بث مباشر.. مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف الروسي في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، ضيفًا على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.



موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف في دوري أبطال اوروبا والقناة الناقلة:



وتقام مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 3.



أتلتيكو مدريد ضد لوكوموتيف:



ويدخل أتلتيكو مدريد المباراة اليوم أمام لوكوموتيف موسكو، باحثًا عن فوزه الأول في البطولة، بعد أن تعادل مع يوفنتوس 2-2، في الجولة الأولى.



ويبدو فريقا أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، المرشحين المنطقيين، لانتزاع بطاقتي التأهل المجموعة الرابعة التي تضم بجانبهما باير ليفركوزن، ولوكوموتيف موسكو الروسي.



ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا:



ويتصدر لوكوموتيف موسكو ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في مركزي الثاني والثالث بنقطة واحدة، فيما يتواجد ليفركوزن بالمركز الرابع والأخير بلا نقاط.



مباريات آخري في دوري أبطال أوروبا:



ويلتقي اليوم ايضا، ضمن الجولة نفسها من بطولة دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد مع كلوب بروج أتلاتنا مع شاختار، النجم الأحمر مع أوليمبياكوس، يوفنتوس مع باير ليفركوزن، مانشستر سيتي مع دينامو زغرب، بايرن ميوينخ مع توتنهام، لوكوموتيف، وباريس سان جيرمان مع دينامو زغرب.



بث مباشر لمباراة أتلتيكو مدريد ودينامو ولوكوموتيف في دوري أبطال أوروبا:













