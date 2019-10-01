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فن

بحضور حبيبته السابقة.. جاستين بيبر وهايلي بالدوين يحتفلان بزفافهما.. صور

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:56 ص
. جاستين بيبر وهايلي
. جاستين بيبر وهايلي بالدوين
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شروق إبراهيم
احتفل الثنائي الشهير جاستين بيبر وهايلي بالدوين بالذكري الأولي لحفل زفافهما أمس الاثنين بحضور أصدقائهما المقربين من داخل وخارج الوسط الفني الهوليوودي، حيث أقيم الحفل في منتجع جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واختارت هايلي بالدوين الظهور بإطلالة بسيطة مرتدية فستان الأبيض، بينما قرر جاستين بيبر توزيع "تي شيرت" على المعازيم مطبوع عليه كلمة The Bibers.

وتألقت عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر، التي تعد صديقة مقربة من هايلي بالدوين، بفستان ذهبي طويل.

وكان من اللافت أن جاستين بيبر دعا إلى حفل الزفاف حبيبته الأولى " كيتلين بيدليس" وشقيقها كريستيان، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واشترط الثنائي الشهير على المعازيم عدم التصوير أو الظهور لايف بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام خلال حفل الزفاف، للاحتفاظ بخصوصيتهما.

يشار إلى أن جاستين بيبر وهايلي بالدوين تزوجا خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، في حفل زفاف سري في ولاية نيويورك الأمريكية.
بحضور حبيبته السابقة.. جاستين بيبر وهايلي بالدوين يحتفلان بزفافهما.. صور
بحضور حبيبته السابقة.. جاستين بيبر وهايلي بالدوين يحتفلان بزفافهما.. صور
بحضور حبيبته السابقة.. جاستين بيبر وهايلي بالدوين يحتفلان بزفافهما.. صور
بحضور حبيبته السابقة.. جاستين بيبر وهايلي بالدوين يحتفلان بزفافهما.. صور
بحضور حبيبته السابقة.. جاستين بيبر وهايلي بالدوين يحتفلان بزفافهما.. صور
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