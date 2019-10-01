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رياضة

أول تعليق من مدرب منتخب الطائرة عقب الفوز على أستراليا في كأس العالم

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:01 م
الهولندي جيدو المدير
الهولندي جيدو المدير الفني لمنتخبنا الوطني
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ياسمين تيسير
أكد الهولندي جيدو المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول للكرة الطائرة، أن الفوز الذي حققه المنتخب المصري على نظيره الأسترالي بنتيجة ٣/١ في افتتاح لقاءات الفراعنة بمنافسات بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى ١٥ من أكتوبر الجاري، جاء بعد دراسة أسلوب أداء المنافس والتدريب عليه سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر، أن اللقاءات التي شاهدها للمنتخب الأسترالي، كشفت له عن قوة حائط الصد لدي الفريق وذلك بخلاف قدرته على تنفيذ التشكيلات الهجومية السريعة بشكل رائع.

وأكد أنه ركز مع لاعبي منتخبنا الوطني على كيفية الضغط أولا على المنتخب الأسترالي من خلال التنوع في أداء الإرسال ما بين القوى العميق أو المموج الضعيف أو الساقط في الثلث الهجومي للمنافس.

وأوضح جيدو أنه على مستوى الأداء الهجومي الفراعنة كان التركيز على سرعة الأداء الهجومي من خلال الإعداد السريع والتركيبات الهجومية سواء من ثلاثي الخط الأمامي أو من خلال الضرب الخلفي من مركز ٦.

واختتم جيدو تصريحاته مؤكدا أن مباراة أستراليا انتهت وحقق المنتخب المصري منها ما أراد ونحن حاليا نفكر في المباراة القادمة أمام المنتخب الإيراني خامس بطولة العالم الأخيرة وبطل آسيا.
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