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رياضة

قمة نارية بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في كأس ليبرتادوريس

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:51 ص
ريفر بليت وبوكا جونيورز
ريفر بليت وبوكا جونيورز
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محمد السعيد
يحل فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني ضيفا على نظيره ريفر بليت، في تمام الثانية والنصف فجر غد الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس "دوري أبطال أمريكا الجنوبية".

ويسعى ريفر بيلت لتحقيق فوز مريح على أرضه ووسط جماهيره، قبل الذهاب إلى ملعب "بومبونيرا" معقل بوكا جونيوز لخوض لقاء الإياب.

على الجانب الآخر يسعى بوكا جونيورز للثأر من ريفر بليت، بعد خسارة نهائي كأس ليبرتادوريس، أمامه، الموسم الماضي.

ونفدت تذاكر مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز بالكامل، حيث سيقام اللقاء بحضور 70 ألف متفرج، على الرغم من تحذير الأرصارد الجوية بسقوط أمطار خلال المباراة.

وكانت مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس، العام الماضي، شهدت أحداث عنف وسقوط مصابيين، مما أدى إلى تأجيل مباراة الإياب أكثر من مرة، ونقلها في النهاية إلى ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد.

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