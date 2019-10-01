رئيس النواب: محاطون بمنطقة ملتهبة وأمننا مستهدف

وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الخامس والأخير من البرلمان، قائلا: نبدأ برصيد ضخم من الإنجازات".



وأشار د.علي عبد العال، في كلمته، إلى أن الإنجازات تمت بأداء من دافع وطني، وبإسهام متميز في البنية التشريعية للبلاد، والتي استهدفت في المقام الأول بناء دولة قوية، بما يضاعف قوتنا أمام قضايا كبيرة، وتحقيق آمال الشعب وطموحاته.



وقال: ما ادخرت جهدا في ممارسة الديمقراطية، واعاهدكم أن يكون البرلمان منبرا حرا للجميع وساحة رحبة للرأي والآخر.



وتعهد بأنه لن يتم حجب أي رأي طالما أن الهدف هو مصلحة مصر العليا، وأن الممارسة ليست تناحرا، مشيرا إلى أن نجاح المجلس يقاس بالأعضاء جميع وليس فقط الأغلبية أو الأقلية.



وأشار إلى أن الإصلاح السياسي والاقتصادي يحتاج إلى تكاتف بين الجميع، قائلا: يمكن دوما الاختلاف في التفاصيل ولكن لا يمكن أبدا الاختلاف على الوطن وسلامته وأمنه القومي.



وقال: نحن محاطون بمنطقة ملتهبة وغير مستقرة، وأن استقرار وأمن وطننا مستهدف، ولكن طالما أن الجبهة الداخلية موحدة وواعية وواثقة في قيادتها فلا خوف من هذه الأخطار مهما كانت.