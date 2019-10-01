في اليوم العالمي للمسنين.. عوامل غير متوقعة تعرضهم للاكتئاب

الاكتئاب ليس مرض شائع في فئة عمرية محددة، حيث يمكن أن يصاب به الكثير من كبار السن، ولسوء الحظ في الغالب يصاحب الاكتئاب لدى كبار السن بعض الأمراض وإعاقات طبية أخرى، كما أنه قد يستمر لفترة أطول،كما أشارت بعض الدراسات إلى أن السيدات هن الأكثر عرضة للاكتئاب عند التقدم بالسن.



وبالطبع هناك عوامل قد تؤدي للإصابة بالاكتئاب لدى كبار السن، كما أشار موقع "ويب أم دي" وسيكون من الأفضل تجنب تلك الأمور.



العوامل المؤدية للاكتئاب:-

- أن تكون سيدة عزباء أو مطلقة أو أرملة

- عدم وجود شبكة اجتماعية داعمة

- أحداث الحياة المجهدة

- الخوف من الموت

- العزلة الاجتماعية

كما انه هناك طرق عديدة لعلاج الاكتئاب لديهم حيث يمكن العلاج عن طريق الطب والعلاج النفسي أو الاستشارة أو العلاج بالصدمات الكهربائية أو أشكالًا أخرى أحدث ، كتحفيز الدماغ باستخدام التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة.



كما يمكن في بعض الأحيان استخدام مزيج من هذه العلاجات،يعتمد هذا على الخيار الذي قد يوصي به الطبيب على نوع وشدة أعراض الاكتئاب.

