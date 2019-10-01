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فن

شاهد.. نادية الجندي تستعرض أنوثتها في الجيم ببنطلون ليجن

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:17 م
نادية الجندى
نادية الجندى
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شيرى نبيل
شاركت نجمة الجماهير نادية الجندي جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة أثناء وجودها في الجيم عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت نادية الجندي في الصور مرتدية بنطلون ليجن وبلوزة كت وقبعة مما أثار اعجاب الجمهور هذه الإطلالة.

وعلقت نادية الجندي على الصور: "صباح الرياضة والنشاط".

وأبدت الاعلامية بوسي شلبي اعجابها بالصورة قائلة : "إيه النشاط دا أيوة كدة".
شاهد.. نادية الجندي تستعرض أنوثتها في الجيم ببنطلون ليجن
شاهد.. نادية الجندي تستعرض أنوثتها في الجيم ببنطلون ليجن
شاهد.. نادية الجندي تستعرض أنوثتها في الجيم ببنطلون ليجن
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