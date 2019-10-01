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توك شو

أستاذ إقتصاد يوضح أهمية إدخال المركبات الكهربائية في مصر ..فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:02 م
المركبات الكهربائية
المركبات الكهربائية
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مي محمد
أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس، أن توقيع وزارة الانتاج الحربي مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية من أجل إنشاء مصنع لإنتاج محطات لشحن السيارات الكهربائية تعد خطوة مهمة وإيجابية للغاية .

وأضافت الدكتورة يمن الحماقي خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج " صباحك مصري" "، المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، اليوم الثلاثاء ، ان هذه الخطوة تأتي في إطار إدخال المركبات الكهربائية في مصر .

وأوضحت أن هذا الأمر يمثل توجها إيجابيا من عدة أبعاد لمصر، حيث أن إدخال المركبات الكهربائية في النقل العام في مصر سيخفض من الإنبعاثات، وتكلفة الصيانة ، والأمراض الناتجة من التلوث المرتبط بالانبعاثات التى تخرج في المدن الكبرى والمناطق المزدحمة .

واستطرد أن هناك دراسة قامت بها وزارة البيئة بشأن هذا المشروع أظهرت أن مصر لديها فرص واعدة للغاية بتصنيع المركبات الكهربائية .
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