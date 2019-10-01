خيبة أمل كبرى لإيران بعد إعلان هام من أمريكا عن السعودية

على غير توقعات إيران وحلفائها، فاجئت التقاير الخارجية المتحدثة القادمة من أمريكا عن الاقتصاد السعودي هؤلاء، بعد أن أكدت هذه التقارير، رغم الضربات التي تعرضت لها منشأتي النفط بقيق وهجرة خريص، التابعتان لأرامكو، أن حالة الاقتصاد السعودي في أفضل الأحوال.



وبحسب ما نقلت الصحف السعودية، فإن وكالات التصنيف الائتماني العالمية، أشادت بتقارير أداء الاقتصاد في المملكة.



ولهذا، قامت مؤسستي الائتمان الأبرز في العالم، موديز وستاندرد آند بورز S&P بتثبيت تصنيف المملكة الائتماني، وأبقته عند مستوياته السابقة.



واعتبرت الصحف السعودية هذا الإعلان، تأكيدًا لمتانة الاقتصاد السعودي ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

