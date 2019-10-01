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رياضة

فخر الدين بن يوسف على بعد خطوة من مغادرة الاتفاق السعودي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:25 م
فخر الدين بن يوسف
فخر الدين بن يوسف
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إسراء أشرف
اقترب اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف، لاعب الاتفاق السعودي، من فسخ تعاقده مع الفريق، خلال الفترة المقبلة، حسب موقع "فووت 24" التونسي.

وأوضح الموقع في تقريره، أن بن يوسف بات خارج حسابات خالد العطوي المدير الفني للاتفاق، حيث أنه لم يشارك في أي مباراة خلال هذا الموسم.

وأضاف "فوووت 24"، أن من المنتظر، أن يبدأ اللاعب التونسي، مفاوضاته مع العديد من الأندية، في مختلف الدوريات التي ترغب في ضمه مباشرة بعد فسخ عقده.

وكانت أشارت تقارير صحفية سابقة، إلى أن وكيل اللاعب استجاب لضغوط إدارة الاتفاق التي أبلغته بضرورة البحث عن عروض لتسويق اللاعب، رغبة في التخلص من راتبه البالغ 400 ألف دولار سنويًا.
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