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فن

شاهد .. البوستر الرسمي للفيلم اللبناني 1982

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:15 م
نادين لبكى
نادين لبكى
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شيرى نبيل
نشر الحساب الرسمي لمهرجان دبي السينمائي، عبر "إنستجرام" بوستر الفيلم اللبناني "1982".

وعلق الحساب: "الملصق الرسمي للفيلم اللبناني 1982، لوليد مونس وبطولة نادين لبكي مرشح لبنان في سباق الأوسكار لأفضل فيلم دولي لعام 2020".

وشارك الفيلم في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، ضمن مسابقة "الأفلام الروائية الطويلة"، ويرصد من خلاله مونس مشاعر الأطفال الذين عاشوا حرب لبنان 1982".
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