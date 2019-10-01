شاهد .. البوستر الرسمي للفيلم اللبناني 1982

نشر الحساب الرسمي لمهرجان دبي السينمائي، عبر "إنستجرام" بوستر الفيلم اللبناني "1982".



وعلق الحساب: "الملصق الرسمي للفيلم اللبناني 1982، لوليد مونس وبطولة نادين لبكي مرشح لبنان في سباق الأوسكار لأفضل فيلم دولي لعام 2020".



وشارك الفيلم في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، ضمن مسابقة "الأفلام الروائية الطويلة"، ويرصد من خلاله مونس مشاعر الأطفال الذين عاشوا حرب لبنان 1982".