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محافظات

وفد انجليزي يزور المناطق الأثرية بالمنيا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:27 م
صدى البلد
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أيمن رياض
تواصل الوفود السياحية من مختلف دول العالم تدفقها علي محافظة المنيا كثالث محافظة أثرية مصرية.

وقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن منطقة آثار بني حسن بمركز ابوقرقاص، استقبلت وفدًا سياحيًا انجليزيا قادمًا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

أكد المحافظ أن المنيا تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية ، كما تنعم بالأمن والاستقرار، مُشيرًا إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة أن الوفد سيزور مناطق تونا الجبل وتل العمارنة، خلال مدة إقامتهم التي ستستمر ليومين، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى".

وأضاف كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار، وهى مدينة أثرية قديمة، وعثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ"البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.
وفد انجليزي يزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفد انجليزي يزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفد انجليزي يزور المناطق الأثرية بالمنيا
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