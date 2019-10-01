Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

لصالح المستشفيات الخيرية .. مكتبة الإسكندرية تطلق حملة للتبرع بالدم

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:14 م
مكتبة الاسكندرية
مكتبة الاسكندرية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أطلقت مكتبة الاسكندرية حملة تبرع بالدم بعيادتها، بالتعاون مع نادى روتاري القاهرة السلام، وذلك بحضور الدكتور مصطفي الفقي مدير المكتبة، وعدد من رؤساء القطاعات والعاملين، وتستهدف المبادرة المستشفيات الخيرية وغيره

وأكد مصطفي الفقي، على أهمية مساهمة مكتبة الاسكندرية في المبادرات الإنسانية، مؤكدا أن الثقافة لا تنفصل عن جهود الارتقاء بالإنسان ، وتطوير نظرته الإنسانية، ومساهمته في تطوير نوعية الحياة

وأضاف مصطفي الفقي"، أن المكتبة تحرص على أن تكون داعمة لكل الجهود التطوعية ذات الطابع الانساني مثل التبرع بالدم، أو العناية بالبيئة، وغيرها.

وأكد القائمون على المبادرة أن اختيار مكتبة الاسكندرية يرجع إلى ما تحظى به من قيمة في مصر والعالم العربي، ورغبة في توفير الدم من كل المحافظات وليس فقط القاهرة مكان تواجد النادي.

شارك في الحملة فاطمة إمام رئيس لجنة المشروعات بنادي روتاري القاهرة السلام، وممثلون عن بنك الدم الإقليمي بالإسكندرية، وتستهدف المبادرة المستشفيات الخيرية وغيرها.

وتستهدف المبادرة اكثر الاماكن فقرا تكاتفا مع بنك الدم الذى يستهدف المتبرعين من سن 18 إلى 60 سنة، حيث تجرى تحاليل للمتبرع مثل فيروس بي وسى والايدز والزهري والكشف عن فصيلة الدم بالإضافة إلى الكشف الطبي، وامكانيه التبرع لذكور كل 3 شهور والنساء كل 4 شهور، مع وجود وحدة نقل دم خاصة لمرض الثلاثيميا واللوكيميا وانيميا البحر المتوسط.

وقد تمت جميع هذه الاجراءات تحت إشراف وحدة التأمين الطبي والعيادة بإدارة الموارد البشرية بمكتبة الاسكندرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير بنك الدم: تحديث باركود للمتبرعين يصل إليه كافة المعامل.. فيديو

ترشيحاتنا

بـ ملابس الكاوبوي.. شاهد مايا دياب في أحدث ظهور

بث مباشر.. مباراة الهلال السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا

مسؤول بسد النهضة الإثيوبي يكشف مفاجأة حول تأخر الإنشاءات

ميتشو يصعد 4 لاعبين من ناشئي الزمالك .. لهذا السبب

مادة خطيرة يحتاجها الجسم في فصل الشتاء.. ما هي ؟

شاهد.. كيف ردت ابنة فيفى عبده على إهانة أمها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات ديانا حداد فى عيد ميلادها

بفستان ذهبى أنيق .. ديانا كرزون تستعرض أناقتها فى إحدى الحفلات

ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور