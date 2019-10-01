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برلمان

ماذا قال البرلمان لدعاة التخريب والفوضى في أولى جلساته؟

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:30 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
هاجم وكيل مجلس النواب سليمان وهدان دعوات التخريب والفوضى؛ مؤكدا أنها تسعى لإسقاط الدولة.

وأضاف خلال الجلسة العامة " الشعب انتصر لاستقرار الدولة و للحفاظ عليها بكافة مؤسساتها ووجه وهدان التحية للقوات المسلحة".

وقال وهدان أوجه تحية لأبناء مصر من الشرطة وأقول للرئيس: "شعب مصر يجدد الثقة فيك لبناء الدولة الحديثة. وأضاف وهدان "المؤامرة لم تنته ولكن الشعب المصري سند للدولة المصرية ونتمنى التعاون مع الحكومة في دور الانعقاد الخامس والانحياز للشعب".
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