ماذا قال البرلمان لدعاة التخريب والفوضى في أولى جلساته؟

هاجم وكيل مجلس النواب سليمان وهدان دعوات التخريب والفوضى؛ مؤكدا أنها تسعى لإسقاط الدولة.
وأضاف خلال الجلسة العامة " الشعب انتصر لاستقرار الدولة و للحفاظ عليها بكافة مؤسساتها ووجه وهدان التحية للقوات المسلحة".
وقال وهدان أوجه تحية لأبناء مصر من الشرطة وأقول للرئيس: "شعب مصر يجدد الثقة فيك لبناء الدولة الحديثة. وأضاف وهدان "المؤامرة لم تنته ولكن الشعب المصري سند للدولة المصرية ونتمنى التعاون مع الحكومة في دور الانعقاد الخامس والانحياز للشعب".
وأضاف خلال الجلسة العامة " الشعب انتصر لاستقرار الدولة و للحفاظ عليها بكافة مؤسساتها ووجه وهدان التحية للقوات المسلحة".
وقال وهدان أوجه تحية لأبناء مصر من الشرطة وأقول للرئيس: "شعب مصر يجدد الثقة فيك لبناء الدولة الحديثة. وأضاف وهدان "المؤامرة لم تنته ولكن الشعب المصري سند للدولة المصرية ونتمنى التعاون مع الحكومة في دور الانعقاد الخامس والانحياز للشعب".