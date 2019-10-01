ماذا قال البرلمان لدعاة التخريب والفوضى في أولى جلساته؟

هاجم وكيل مجلس النواب سليمان وهدان دعوات التخريب والفوضى؛ مؤكدا أنها تسعى لإسقاط الدولة.



وأضاف خلال الجلسة العامة " الشعب انتصر لاستقرار الدولة و للحفاظ عليها بكافة مؤسساتها ووجه وهدان التحية للقوات المسلحة".



وقال وهدان أوجه تحية لأبناء مصر من الشرطة وأقول للرئيس: "شعب مصر يجدد الثقة فيك لبناء الدولة الحديثة. وأضاف وهدان "المؤامرة لم تنته ولكن الشعب المصري سند للدولة المصرية ونتمنى التعاون مع الحكومة في دور الانعقاد الخامس والانحياز للشعب".