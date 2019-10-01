مجدي غازي: المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة أحد أهم المشروعات القومية

وقعت شركة التنمية الصناعية Idc المملوكة للهيئة العامة للتنمية الصناعية ومؤسسة الإمارات Nce لإدارة المشروعات الصناعية اللوجستية، مذكرة تفاهم للتعاون في إدارة مناطق المجمعات الصناعية بهدف تكامل الأنشطة الخدمية اللوجستية داخلها واستدامتها وكذلك منظومة متكاملة لتدوير ومعالجة المخلفات الصناعية الناتجة من المصانع القائمة.



جاء ذلك بحضور المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع وفد المجموعة الإماراتي برئاسة الشيخ بدر الدين الهلالي رئيس مجلس إدارة المجموعة، وبحضور الان او شر المدير التنفيذي للمجموعة جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة اليوم.



وأكد المهندس مجدى غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أحد أهم المشروعات الاستراتيجية والقومية لمصر وكذلك رفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة وإنشاء مناطق جديدة متطورة.



وقال مجدي غازي، إن رؤية وزارة التجارة والصناعة تستهدف توفير إدارة ذكية للمجمعات الصناعية من خلال تشجيع تطبيقات الاقتصاد الأخضر والذي يعتمد على التكامل بين الأنشطة الصناعية.



وأوضح أن رؤية الوزارة تعتمد على زيادة وتطوير مواردها، وتعظيم خدماتها واللوجيستيات اللازمة لها وتحويلها المجمعات صناعية خضراء متكاملة كنموذج غير مسبوق ونقلة نوعية في أسلوب إدارة المجمعات الصناعية.



وتوقع مجدي غازي، نجاحا كبيرا في تطبيق هذا النموذج من خلال الشراكة مع الجانب الإماراتي في مرحلته الأولى ومن ثم يتم تعميمه على كافة المجمعات الصناعية المستهدف إنشاؤها في إطار استراتيجية الوزارة عددها ٢٢ مجمعا فضلا عن تطبيقها على المناطق الصناعية القائمة والجديدة.



أكد محمد فاروق مدير عام حماية البيئية بهيئة التنمية الصناعية أن العائد الاقتصادى الذى سيعاد على الاقتصاد من خلال المناطق الصناعية تحوير المخلفات بالمناطق الصناعية لتصبح مادة خام لمصانع أو مستلزمات إنتاج المصانع أخرى، وهو ما يتم بناءه من خلال توقيع البروتوكول بين شركة التنمية الصناعية المملوكة بهئية التنمية الصناعية والمؤسسة الإماراتية Nce.

