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توك شو

تعرف على أكثر المحافظات المعرضة للأمطار والسيول هذا العام.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:28 م
صدى البلد
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توك شو
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك تنسيق بين غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مع الغرفة المركزية فى رئاسة مجلس الوزراء وغرف عمليات بالمحافظات فيما يتعلق بالاستعدادات لمواجه المطر والسيول.

وأشار "قاسم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الثلاثاء، إلى أن قد تم العمل على إعداد سيناريوهات وخاصة فيما يتعلق بالمحافظات الحدودية والتى يوجد بها مخرات للسيول والأمطار ومراجعتها، تفاديا إلى أى أحداث سابقة.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، أنه قد تم بالفعل حصر الآلات والمعدات وتجهيزها لإستقبال الأمطار والسيول والإستفادة منها بالمناطق الحدودية، لافتا إلى أن أكثر المحافظات المعرضة لهذه الأمطار هى محافظات : مرسي مطروح والبحر الأحمر والوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء.

وأشار الدكتور خالد قاسم إلى أنه يتم الإستفادة من مخرات السيول الموجودة بالمحافظات لاستهلاكها في الزراعة وغيرها من الأشياء التى نحتاجها فى حياتنا اليومية.
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