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أخبار البلد

القائم بأعمال السفير الأمريكي يتفقد المتحف القومي للحضارة المصرية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:22 م
توماس جولد برجر
توماس جولد برجر
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أ ش أ
حرص القائم بأعمال السفير الأمريكي توماس جولد برجر، على القيام بجولة تفقدية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط على هامش حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بعودة التابوت الذهبي للكاهن "نچم عنخ" من الولايات المتحدة الأمريكية ، والمعروض حاليا بقاعة العرض المؤقت بالمتحف.

وأعرب برجر عن إعجابه بقاعات المتحف ومعامل الترميم حيث شاهد خطوات ترميم مومياء (سنجم) الموجودة في كبسولة التعقيم بمعمل الترميم، والتي يقوم بها مرممون متخصصون من أصحاب المهارات العالية. 

وبدأ المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط اليوم في عرض التابوت الذهبي للكاهن "نچم عنخ" بقاعة العرض المؤقت بالمتحف حيث تم وضعه في إحدى الفاترينات الجديدة المخصصة لقاعة المومياوات بالمتحف، وحرص على مشاهدته لأول مرة نخبة من قيادات وزارة الآثار ولفيف من سفراء الدول الأجنبية والعربية ورؤساء البعثات وجميع وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية.
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