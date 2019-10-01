Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ العام الدراسي القادم

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:25 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد
أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء موعد افتتاح المدرسة المصرية اليابانية العام الدراسي القادم والتي تعد ثاني مدرسة للمدارس المصرية اليابانية بجنوب سيناء بعد مدرسة طور سيناء.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأعمال الإنشائية للمدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ حيث تم استلام الموقع وبدء التنفيذ، وأعلن أنه سيتم التنفيذ قبل نهاية يونيه 2020 وسيتم افتتاحها مع بداية العام الدراسي القادم 2020 / 2021 تواكبا مع افتتاح جامعة الملك سالمان بطور سيناء وشرم الشيخ.

وتبلغ المساحة الكلية للمدرسة 10 آلاف متر مربع، وتضم 28 فصلا بمرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، تبلغ التكلفة التقديرية 40 مليون جنيه.

وتعتبر المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ هي ثاني مدرسة من هذا النوع تقام بالمحافظة حيث تم إنشاء مدرسة مصرية يابانية بمدينة طور سيناء العاصمة وتم بدء الدراسة بها من بداية العام الدراسي 2018 / 2019.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظة جنوب سيناء تتكفل بسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين

ترشيحاتنا

بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن.. قرينة الرئيس: نشيد بفضل آبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال السابقة

بتاريخ قديم.. رئيس الزمالك يثير الجدل بمستند محضر جينيراسيون.. فيديو

نفس التمارين والملابس .. شاهد نرمين الفقي تقلد ياسمين صبري

لأسباب أمنية .. وزير الداخلية يقرر طرد فرنسي لخارج البلاد

بسبب الإجهاد.. هذا اللاعب بديل محمد صلاح في المنتخب خلال معسكر أكتوبر

6 أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أنجلينا جولي بإطلالة مبهرة في عرض خاص لـ Maleficent: Mistress Of Evil

بـ ملابس الكاوبوي.. شاهد مايا دياب في أحدث ظهور

بعد 33 عامًا زواج.. يقتل زوجته ويحاول الانتحار أمام أحفاده والسبب؟!