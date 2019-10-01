افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ العام الدراسي القادم

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء موعد افتتاح المدرسة المصرية اليابانية العام الدراسي القادم والتي تعد ثاني مدرسة للمدارس المصرية اليابانية بجنوب سيناء بعد مدرسة طور سيناء.



جاء ذلك خلال تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأعمال الإنشائية للمدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ حيث تم استلام الموقع وبدء التنفيذ، وأعلن أنه سيتم التنفيذ قبل نهاية يونيه 2020 وسيتم افتتاحها مع بداية العام الدراسي القادم 2020 / 2021 تواكبا مع افتتاح جامعة الملك سالمان بطور سيناء وشرم الشيخ.



وتبلغ المساحة الكلية للمدرسة 10 آلاف متر مربع، وتضم 28 فصلا بمرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، تبلغ التكلفة التقديرية 40 مليون جنيه.



وتعتبر المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ هي ثاني مدرسة من هذا النوع تقام بالمحافظة حيث تم إنشاء مدرسة مصرية يابانية بمدينة طور سيناء العاصمة وتم بدء الدراسة بها من بداية العام الدراسي 2018 / 2019.