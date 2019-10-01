ارتفاع أسهم اليابان بعد تقرير للمركزي أقل تشاؤما عن التوقعات

صعد المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء بعد أن جاء مستوى التدهور في مسح لبنك اليابان المركزي أقل من التوقعات، وقادت المكاسب أسهم شركات التصدير القيادية وتلك المرتبطة بشركة أبل.



وزاد المؤشر نيكي 0.6 في المئة إلى 21885.24 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا في المئة مسجلا 1603 نقاط وصعدت جميع مؤشراته الفرعية وعددها 33 باستثناء مؤشرين.



وأظهر مسح للبنك المركزي أن ثقة الشركات الصناعية الكبرى في اليابان تراجعت لأقل مستوى في ستة أعوام في الربع من يوليو إلى سبتمبر في مؤشر على شدة تأثير الحرب التجارية المريرة بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد المعتمد على التصدير.



وارتفعت أسهم شركات التصدير القيادية، وزاد سهم هوندا موتور 2.5 بالمئة وباناسونيك 2.9 بالمئة وبريدجستون 2.2 بالمئة.



وأمس الاثنين، ارتفعت الاسهم في وول ستريت وصعدت المؤشرات الثلاثة للبورصة بفضل مكاسب آبل. وزاد سهم الشركة 2.4 بالمئة بعدما قال الرئيس التنفيذي تيم كوك لصحيفة ألمانية إن المبيعات من أحدث أجهزة آي فون سجلت بداية قوية، بينما رفعت جيه.بي مورجان التوقعات لأحجام الشحنات.



ولقيت الأسهم المدرجة في طوكيو والمرتبطة بأبل رواجا اليوم، وقفز سهم موراتا للتصنيع 2.8 بالمئة وتي.دي كيه كورب 2.7 بالمئة ومينبيا ميتسومي 4.7 بالمئة.