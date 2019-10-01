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مرأة

في اليوم العالمي للمسنين.. أسباب غير متوقعة لمشكلات النوم

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:03 م
صدى البلد
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قسم المرأة
بطبيعة الحال تختلف جميع وظائف الجسم الحيوية بالتقدم في العمر، وأبرز هذه التغيرات هو ارتباط التقدم في السن بالأرق، حيث يشعر العديد من المسنين بعدم القدرة على النوم بشكل صحي كما كان يحدث في السابق، ويتسبب ذلك على الأغلب في الشعور بالإرهاق وعدم الراحة، فأشار موقع "ويب ام دي" لأشهر أسباب المشاكل في النوم مع تقدم العمر.

- عادات النوم الخاطئة :-
عدم الاحتفاظ بجدول زمني ثابت للذهاب إلى الفراش والاستيقاظ، فقد يؤثر ذلك على ساعة الجسم الداخلية ويزيد من صعوبة النوم الجيد، فمن الضروري تحديد موعد للنوم وحتى إن لم نستطع فيجب الذهاب إلى الفراش في موعد النوم والاسترخاء.

- بعض الأدوية :-
بعض الأدوية تجعل من الصعب علينا أن نغفو أو نبقى نائمين، وبعضها يحفز على البقاء مستيقظًا، خاصة بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية التي يحتاج إليها المسنون في هذا العمر.

- القلق و الحزن :-
الشيخوخة تجلب العديد من التغييرات قد يكون بعضها إيجابي والبعض الآخر صعب حقا، فمثلا عند فقدان شخص نحبه قد يتسبب ذلك في التوتر والحزن وقد يعوق النوم.
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