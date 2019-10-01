Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بأنف أصغر.. كلوي كارداشيان تغير شكلها وتغلق التعليقات خوفا من السخرية.. صور

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:03 م
كلوي كارداشيان
كلوي كارداشيان
Advertisements
شروق إبراهيم
أغلقت نجمة تليفزيون الواقع كلوي كارداشيان التعليقات أمام متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، والذين يصل عددهم لـ 98 مليون متابع خوفا من السخرية من شكلها.

وظهرت كلوي كارداشيان في الصورة بملامح غريبة حيث بدت أنفها أصغر ووجهها نحيف للغاية، في أحدث جلسة تصوير لها.

وحققت الصورة مليون و300 ألف إعجاب بعد مرور ساعات على طرحها، رغم أن كلوي كارداشيان أغلقت الباب أمام جمهورها من إبداء آرائهم حول هذا التغيير.

وكلوي كارداشيان هي شقيقة نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان وتشارك في المسلسل الواقعي الشهير Keeping up with kardshians.
بأنف أصغر.. كلوي كارداشيان تغير شكلها وتغلق التعليقات خوفا من السخرية.. صور
بأنف أصغر.. كلوي كارداشيان تغير شكلها وتغلق التعليقات خوفا من السخرية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصدت 3 ملايين إعجاب.. شاهد أحدث صورة لـ كيم كارداشيان وكايلي جينر

ترشيحاتنا

أسعار البنزين اليوم.. الشعب ينتظر الخفض أو التثبيت.. تفاصيل

حيلة عجيبة تخلصك من آلام القدم في 15 دقيقة

استخدمها الآن.. أفضل 6 حيل على واتساب

رسالة خاصة من رئيس البرلمان لرجال الجيش والشرطة

شاهد.. دب أسود عملاق يقتحم حفل زفاف بشكل مفاجئ.. لن تصدق ما حدث

انقلاب أتوبيس أطفال تابع لمدرسة بدمياط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور مؤثرة.. طفل عمره 17 شهرا يشارك في دفن والده بعد حادث مأساوي

شاهد.. أنجلينا جولي بإطلالة مبهرة في عرض خاص لـ Maleficent: Mistress Of Evil

بـ ملابس الكاوبوي.. شاهد مايا دياب في أحدث ظهور