بأنف أصغر.. كلوي كارداشيان تغير شكلها وتغلق التعليقات خوفا من السخرية.. صور

أغلقت نجمة تليفزيون الواقع كلوي كارداشيان التعليقات أمام متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، والذين يصل عددهم لـ 98 مليون متابع خوفا من السخرية من شكلها.



وظهرت كلوي كارداشيان في الصورة بملامح غريبة حيث بدت أنفها أصغر ووجهها نحيف للغاية، في أحدث جلسة تصوير لها.



وحققت الصورة مليون و300 ألف إعجاب بعد مرور ساعات على طرحها، رغم أن كلوي كارداشيان أغلقت الباب أمام جمهورها من إبداء آرائهم حول هذا التغيير.



وكلوي كارداشيان هي شقيقة نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان وتشارك في المسلسل الواقعي الشهير Keeping up with kardshians.

