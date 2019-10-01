الكرملين: بوتين وروحاني يناقشان اليوم توترات مضيق هرمز ومصير الاتفاق النووي

قال المتحدث باسم (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني، سيبحثان، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، الوضع في مضيق هرمز والتطورات المحيطة باتفاق إيران النووي، وذلك على هامش جلسة مجلس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في العاصمة الأرمينية (يريفان).





وأضاف بيسكوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن اجتماع اليوم هو استمرار للحوار الذي بدأ قبل بضعة أيام (في قمة أنقرة)، موضحا أن الاجتماع سيتم على انفراد ويتناول الوضع المتوتر في منطقة مضيق هرمز، والمسائل المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق إيران النووي) .. معربا عن أسفه حيال عدم تحقيق المبادرات الحالية لحل أزمة خطة العمل الشاملة المشتركة لأية نتيجة بعد.





جدير بالذكر أن روسيا تسعى لتخفيف التوتر الذي نشأ نتيجة انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أحادي من الاتفاق الذي وقعته سداسية الوسطاء الدوليين مع طهران عام 2015.





ويلتقي بوتين اليوم على هامش جلسة مجلس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الأعلى بالعاصمة الأرمينية يريفان، مع رئيس الوزراء الأرميني، نيكولاي باشينيان، وكذا قادة الدول الأعضاء في المجلس الاقتصادي الأوراسي (أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا)، ورئيس مولدوفا كرئيس دولة مراقبة في الاتحاد، بالإضافة إلى الرئيس الإيراني ورئيس وزراء سنغافورة كضيوف شرف.