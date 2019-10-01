رغم مرور أسبوعين على بدء الدراسة.. تفاصيل أزمة مدرسة الأحياء بالغردقة

أكدت نورا فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إنهاء مشكلة عدم توصيل التيار الكهربائي لمدرسة الأحياء الثانوية بالغردقة.



وأوضحت نورا فاضل أنه سيجري إعادة انتظام الطلاب الذين جرى تحويلهم لمدرسة الأحياء للتعليم الأساسي، بدءا من الأسبوع المقبل.



وتابعت وكيل تعليم بالبحر الأحمر أنه جرى سداد الرسوم المقررة لشركة كهرباء البحر الأحمر، لتوصيل التيار الكهربائي للمحول الذي يغذي المدرسة، وخاصة أنه جرى انتهاء العمل بالمدرسة الثانوية الجديدة، وإتمام تجهيزها بالمقاعد الدراسية وخزّانات المياه وتجهيز غرف الأنشطة والمدرسين والإدارة.



وكانت مدرسة الأحياء الثانوية المشتركة بمدينة الغردقة في البحر الأحمر، تعاني من عدم وجود محوّل كهربائى لتغذيتها بالتيار، رغم مرور أسبوعين على بدء العام الدراسي الجديد، مما اضطر مديرية التربية والتعليم في المحافظة إلى إلحاق طلاب الصف الأول الثانوى بمدرسة "الأحياء للتعليم الأساسي"، من خلال فتح فصلين مؤقتين، لحين حل الأزمة وعودة العمل بالمدرسة مرّة أخرى.



ورغم أن طلاب المدرسة الجديدة تسلموا كتب العام الجديد، إلّا أنهم لم يتمكنوا من الانتظام فى الدراسة، بسبب تأخر مسؤولي المدينة وقطاع الكهرباء في تركيب المحول، إذ يعتمد توفير المياه لدورات المياه ومختلف المرافق على الكهرباء من خلال تشغيل المواتير، بالإضافة إلى تجهيز المعامل والإضاءة والتهوية بالفصول.

