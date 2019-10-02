طوارئ واستعدادات قصوى بالغربية لاستقبال موسم الأمطار الشتوية.. تدشين احتفالات 6 أكتوبر والعيد القومي والمولد الأحمدي.. رصف أكثر من 40 شارع وميدان بتكلفة 75 مليون جنيه بشوارع المحلة.. صور

طورائ واستعدادات القصوى لاستقبال موسم هطول الأمطار الشتوية وتأمين أرواح وحياة المواطنين

رفع الإستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة خلال احتفالات 6 أكتوبر والعيد القومي والمولد الأحمدي

رصف أكثر من 40 شارع وميادين رئيسية بتكلفة 75 مليون جنيه بشوارع المحلة لخدمة المحلاوية





أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته المشددة برفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة القطاعات والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بموسم الأمطار على مستوي قري ومراكز المحافظة .





وأعطي محافظ الغربية توجيهاته المشددة للجهاز التنفيذي بالمحافظة كل في نطاقه ببذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة القادمة والتي تضم عددا من المناسبات الهامة تتمثل في احتفالات (6 أكتوبر – العيد القومي للمحافظة – المولد الأحمدي) ، وبشأن استعدادات المولد الأحمدي في الفترة من 11- 17/10/2019 للخروج بها على غرار العام الماضي حيث لم يحدث شيء يعكر من صفوها.





جاء ذلك خلال رئاسته لجلسة المجلس التنفيذي للمحافظة والتي عقدت بالقاعة الكبرى بالديوان العام بحضور مدير أمن الغربية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة ، بدأ الإجتماع بالتصديق على الجلسة السابقة بتاريخ 27/8/2019 م .





كما أصدر المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة التموين بالغربية بزيادة المخزون الاستراتيجي للمحافظة من (أرز – سكر – زيت – بوتاجاز – دقيق) وجميع السلع الأساسية الأخرى خلال الفترة القادمة وخاصة خلال احتفالات المحافظة بالمولد الأحمدي لوجود أكثر من مليون زائر خلال هذه الفترة.





كما وجه وكيل وزارة الكهرباء برفع درجة الاستعداد والطوارئ تجنبًا لحدوث أعطال نتيجة زيادة الأحمال وتفعيل دور غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وإجراء التجارب العملية لربط المحولات بالديزل قبل حلول المولد الأحمدي وتوفير خيم بجانب كل ديزل لفرق الطوارئ مزودة بالمعدات وقطع الغيار اللازمة.





كما كلف إدارة الحماية المدنية بالمتابعة الدورية والتأكد من إحكام السيطرة وتنفيذ خطة تأمين قطاعات محيط المسجد الأحمدي وتوفير معدات وأفراد الإطفاء وعرض تقرير بالموقف أولًا بأول.





وكلف وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وفريق الطوارئ المركزى على مدار اليوم وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير خيم طبية مجهزة بمحيط المسجد الأحمدي ، وتكليف هيئة الأسعاف بعرض خطة العمل وأماكن التمركز أثناء فترة الاحتفال .





ووجه مدير مديرية الطب البيطري بالالتزام بالذبح داخل المجازر فقط وبالمجان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بالذبح في الشوارع ، مع قيام حي أول وثان طنطا بتكثيف حملات النظافة خلال فترة المولد ، وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوصيل المياه إلى الساري وتوفير سيارات المياه في أماكن التجمعات ، مؤكدًا على الإنتهاء من كافة التجهيزات قبل موعد الاحتفالات بفترة كافية.





وخلال المجلس كلف محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء كلًا في نطاقه بمراجعة كافة بلاعات تصريف مياه الأمطار الجديدة والقديمة مع مراجعة حالة الأنفاق والتأكد من عمل الغواطس ومولدات الكهرباء لتصريف مياه الأمطار ، مشيرًا أنه سيتم عمل تجربة محاكاة عملية لتصريف مياه الأمطار بالأنفاق.





مؤكدًا على عمل غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة وربطها بغرفة عمليات مجلس الوزراء وبغرف عمليات الوحدات المحلية على مستوى المحافظة وغرفة عمليات مديرية الأمن.





كما كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بوضع خطة مواجهة الأمطار والسيول تتضمن بيان بعدد سيارات كسح المياه ومواتير شفط وضخ المياه على مستوى المحافظة وأسماء وأرقام تليفونات جميع السائقين وكذا المشاركة في تطهير خطوط الصرف بإستخدام النافورى مع توفير مولدات كهربائية بديلة في حالة إنقطاع التيار الكهربائي بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي .





وخلال المجلس؛ وجه محافظ الغربية بقيام شركة الكهرباء والوحدات المحلية بمراجعة كافة أعمدة الإنارة وعمل الصيانة اللازمة لها والتأكد من عدم وجود أي أسلاك عارية تعرض المواطنين للخطر أثناء سقوط الأمطار ، وكذا قيام شركة الكهرباء بتأمين كافة الديازل وصيانتها وتوفير فرق طوارئ مجهزة بالأدوات والمعدات للتدخل السريع عند اللزوم.





كما أكد على قيام إدارة مرور الغربية بتحديد الشوارع التبادلية للحفاظ على السيولة المرورية في حالة حدوث أمطار مع مراجعة خطط الإنقاذ النهري ، مع قيام إدارة الحماية المدنية بمراجعة خطط الانتشار السريعة طبقًا للحدث.





كما شدد محافظ الغربية أيضًا على قيام مديرية الصحة بالتأكد من توفير كافة الأدوية والأمصال اللازمة بكميات كافية وعمل حملات توعية للمواطنين بأخطار السيول ، وكذا قيام مرفق الإسعاف بتفعيل خطة الإزالة في حالة وجود أي طارئ.





وفى الإطار ذاته؛ كلف وكيل وزارة الري برفع درجة الإستعداد وتطهير كافة الترع والمصارف بنطاق المحافظة وإزالة ناتج التطهير وكذا صيانة معدات محطات رفع الصرف الزراعي والتأكد من عمل الديازل ومراجعة كافة المأخذ الخاصة بهذه المحطات وتسليكها .





كما وجه مدير مديرية الطرق والكباري بتطهير الأنفاق بصفة يومية وصيانتها بشكل دوري مع مراجعة أماكن تجمع المياه في المطالع والمنازل الخاصة بالكباري .





وكذا قيام مديرية الشباب والرياضة بتحديد أماكن خيام الإيواء العاجل وعمل حصر بمراكز الشباب والأندية التي تصلح كمساكن إيواء مع التنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية في توفير الخيم ووسائل الإعاشة في حالة حدوث أي طارئ ، مع قيام مديرية الإسكان بعمل حصر بكافة الوحدات السكنية التي تصلح كسكن إيواء عاجل ، وقيام مديرية التربية والتعليم بعمل حصر أيضًا بعدد المدارس التي يوجد بها مبيت للاستعانة بها في حالة أي طارئ.





وأصدر محافظ الغربية تعليماته لرؤساء المدن والأحياء برصف الشوارع الرئيسية أولًا كل في نطاقه كمرحلة أولى ثم رصف الشوارع الرابطة الفرعية كمرحلة ثانية وذلك بعد عمل محاضر انضمامية مع (شركة مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – الغاز – الإتصالات) ، مشيرًا أنه تم اعتماد مخطط تطوير كورنيش ترعة القاصد كاملًا بمدينة طنطا.



