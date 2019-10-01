انطلاق مبادرة كشف فيروس سي على 139 ألف طالب إعدادية الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن نطلاق مبادرة الكشف المبكر لفيروس سي على طلاب المرحلة الإعدادية بمدرسة الزقازيق الإعدادية بنات رقم 1 التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية.



وذلك بحضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، وذلك تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للوصول لمجتمع صحي وسليم خالٍ من الأمراض.



أوضح محافظ الشرقية أن الحملة تستهدف إجراء المسح الطبي لـ 139 ألفا و424 طالبا وطالبة بعدد 1463 مدرسة إعدادية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة؛ للقضاء على فيروس سي وللحفاظ على مصر خالية من المرض.



أضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين فرع هيئة التأمين الصحي ومديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ المبادرة ولتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية مد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى جميع المدارس الإعدادية بمحافظة الشرقية.



ومن جانبه أكد الدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية أن الهيئة قامت بوضع خطة عمل لمسح الطلبة بالمدارس ليتم إرسال نتيجة الحالات السلبية للعيادة والإيجابية بظرف مغلق لمنسق الحملة للتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم من خلال الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة والبالغ عددها 21 فريقا مكونا من 63 فردا وتتكون من طبيب وممرض وفني معمل ومدخل بيانات لتسجيل بيانات الطلاب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال الطلاب المصابين بالإلتهاب الكبدي " فيروس سي" والمكتشفين بالحملة بلجان الكبد الثلاث التابعة للفرع بالزقازيق وبلبيس وههيا.