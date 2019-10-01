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تعليم

لتعسف مديره ضده.. موظف بإدارة الجمالية التعليمية يباشر عمله بمكتبه في الشارع

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:34 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تقدم مختار مختار بدوي، (٥٧ عاما) مدير الشئون المالية والإدارية بإدارة الجمالية التعليمية والمقيم بميت مرجا ميت سلسيل، لتعرضه للظلم على حد قوله على يد وكيل الإدارة وقيامه بالتهكم عليه مما جعله يباشر عمله بالشارع بعد طرده حيث يواصل عمله بالتوقيع على الأوراق من خلاله.

وأكد مختار مختار أن وكيل إدارة الجمالية التعليمية منعه من دخول مكتبه وأخذ المفاتيح الخاصة به حيث يريد أن ييقى بالمكتب بمفرده وأمر بإخراج مكتبى من مكانه مما جعلني أضعه بالشارع، متسائلا هل هذا جزاء من يحب عمله ويخلص له ذلك بعد خدمة تجاوزت 20 عاما.

وأكد مختار أن وكيل الإدارة عامله بشكل سيئ أمام الموظفين كما أصدر قرارا بإقالته من منصبه كمدير الشئون المالية والإدارية والمخازن، مضيفا بأنه مارس عمله بالشارع، وأنه حرر محضر إثبات حالة بأمن الإدارة وأرسله للمديرية مطالبا وكيل وزارة التربية والتعليم بالتحقيق فى الواقعة وعودة حقه له.
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