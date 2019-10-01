17 منحة ماجستير ودكتوراه من جامعة الإسكندرية لطلاب بوروندي.. تفاصيل

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة عن منح ١٧ طالبا من دولة بوروندى منحة لدراسة الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ (١٤ طالبا بكلية طب، و٣ طلاب بكلية التجارة)، والتي تأتي ضمن منح دول حوض النيل المقدمة من الجامعة هذا العام لدراسة الماجستير والدكتوراه والتي يبلغ عددها ١٣٣ منحة.



وتلقى رئيس الجامعة خطاب شكر من السفيرة د. عبير بسيوني رضوان سفيرة مصر لدى بوروندي، على المنحة التى قدمتها جامعة الإسكندرية للطلاب البورونديين.



وفى هذا السياق، رحب "الكردي"، بالطلاب الوافدين من دولة بوروندي للدراسة بجامعة الإسكندرية، مؤكدًا حرص الجامعة على تسهيل كافة الإجراءات لجذب الطلاب الوافدين خاصة طلاب دول قارة أفريقيا، بعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.



ولفت "الكردي" أن الجامعة تتبنى استراتيجية فى تدويل التعليم العالي بالانفتاح على قبول الطلاب الوافدين من خارج مصر وتشجيعهم على الدراسة بكليات الجامعة المختلفة، وتقديم الدعم الكامل لهم من خلال مكاتب الوافدين بجميع الكليات، باعتبارهم سفراء لمصر فى الخارج.



وأشار إلى أن الجامعة تسعى باستمرار إلى تطوير اللوائح الدراسية بما يتناسب مع أحدث التوجهات العلمية والأكاديمية العالمية.



من جانبها دعت السفيرة الطلبة البورونديين الراغبين للدراسة في مصر التواصل المباشر عبر الانترنت بالجامعات المصرية، كما اقترحت توقيع اتفاقية توأمة بين جامعة الإسكندرية وجامعة بوجمبورا (الجامعة الحكومية الوحيدة فى بروندي)، والتعاون معهم لإعادة افتتاح كليتى الصيدلة والطب البيطري نظرًا لحاجتهم إلى كوادر لإعادة افتتاحها.