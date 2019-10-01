Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأعلى للإعلام يحقق فى توصيات لجنة الشكاوى حول مخالفات تغطية جنة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:32 م
المجلس الأعلى للإعلام
المجلس الأعلى للإعلام
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
يحقق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعه القادم فى توصيات لجنة الشكاوى حول المخالفات التى وقعت فيها وسائل الإعلام فى تغطية حادث الطفلة جنة.

وكشف مصدر مسئول لـ "صدى البلد" أن اللجان المختصة بالمجلس فتحت التحقيق في المخالفات التي وقعت فيها وسائل الإعلام فى تغطية قضية جنة والتي شملت نقل بعض المعلومات المغلوطة من وسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد منها.

وأضاف المصدر أن لجنة الشكاوى ناقشت اليوم القضية حيث تلاحظ نقل معلومات تفيد بتعرض الضحية للاغتصاب من جانب خالها وهو ما لم يحدث طبقا لتحقيقات النيابة العامة وتقرير الطب الشرعي، وسيتم رفع تقرير اللجنة لاجتماع المجلس القادم لاتخاذ قرار بشأن المخالفات.

من جانب آخر قال المصدر إن المجلس استجاب للبيان الصادر من المجلس الأعلى للقضاء بخصوص منع تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات دون إذن من النيابة أو المحكمة المختصة وقرر المجلس مخاطبة الوسائل الإعلامية، فيما يخص القضايا والتحقيقات التي لا تزال في إطار سلطة النيابة العامة والقضاء، والتي لم يتم الفصل فيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة الشكاوى بـ الأعلى للإعلام توصي بحجب الصباح نيوز والإخبارية

الأعلى للإعلام يبحث العديد من الشكاوى والتوصيات عقب عيد الأضحى

الأعلى للإعلام يحقق في شكاوى 3 شركات وتغطية حادث الأورام.. غدا

اغتصاب جنة يضع وسائل الإعلام في ورطة.. الأعلى للإعلام يفتح تحقيقا

ترشيحاتنا

بعد ظهورها بضمادة طبية.. تفاصيل صادمة عن مرض إليسا

بعد أزمة حماتها.. سارة نخلة تواصل تصدر جوجل لليوم الثاني على التوالي

انت ملكش لازمة .. رجل يقتل زوجته بعد سيل من الشتيمة

حزب النور يخرج عن صمته ويوجه رسالة لدعاة التخريب: ستبكون كالنساء

بـ فستان قصير.. درة بـ إطلالة مميزة فى أحدث ظهور لها ... شاهد

BDS: مصدومون من موقف قطر المؤيد لـ إسرائيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أنجلينا جولي بإطلالة مبهرة في عرض خاص لـ Maleficent: Mistress Of Evil

بـ ملابس الكاوبوي.. شاهد مايا دياب في أحدث ظهور

بعد 33 عامًا زواج.. يقتل زوجته ويحاول الانتحار أمام أحفاده والسبب؟!