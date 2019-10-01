تشريح ودفن جثة مسن صدمته سيارة ميكروباص بالمحلة

قرر رئيس نيابة ثان المحلة بمحافظة الغربية اليوم إنهاء إجراءات تشريح ودفن جثة مواطن في العقد السابع من عمره صدمته سيارة ميكروباص مسرعة بطريق "طنطا – المحلة " أمام مدخل منطقة الشعراوي وتسليمها إلى ذويه لدفنه.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة يفيد باصطدام سيارة ميكروباص مسرعة بمواطن خلال عبوره لبمدخل مزلقان السكك الحديدية بمنطقة الشعراوي بدائرة القسم .



كما باشرت القيادات الأمنية دورها بالانتقال إلى مكان الواقعة وتبين من المعاينة الأولية ان الجثة لمواطني يدعي "السيد عبد العال" 62 سنة مقيم بمنطقة الجمهورية بدائرة القسم وكشفت المعاينه الأولية لمفتش الصحة عن وفاة الشخصة الضحية جراء تعرضه لنزيف بالمخ وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الحادث .

