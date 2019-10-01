Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تشريح ودفن جثة مسن صدمته سيارة ميكروباص بالمحلة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:31 م
جثة
جثة
Advertisements
أحمد على
قرر رئيس نيابة ثان المحلة بمحافظة الغربية اليوم إنهاء إجراءات تشريح ودفن جثة مواطن في العقد السابع من عمره صدمته سيارة ميكروباص مسرعة بطريق "طنطا – المحلة " أمام مدخل منطقة الشعراوي وتسليمها إلى ذويه لدفنه.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة يفيد باصطدام سيارة ميكروباص مسرعة بمواطن خلال عبوره لبمدخل مزلقان السكك الحديدية بمنطقة الشعراوي بدائرة القسم .

كما باشرت القيادات الأمنية دورها بالانتقال إلى مكان الواقعة وتبين من المعاينة الأولية ان الجثة لمواطني يدعي "السيد عبد العال" 62 سنة مقيم بمنطقة الجمهورية بدائرة القسم وكشفت المعاينه الأولية لمفتش الصحة عن وفاة الشخصة الضحية جراء تعرضه لنزيف بالمخ وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الحادث .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استدعاء والد النني للإدلاء بأقواله في واقعة العثور على جثة بفيلا لاعب الارسنال

انهيار منزل سكني مكون من 3 طوابق بالغربية وقوات الإنقاذ تتدخل

سرعة جنونية.. مصرع شاب وإصابة آخر في حادث دراجة نارية بطنطا

الحوادث اليوم.. غرق طفل في مياه ترعة السلام بالمطرية.. وعاطل يقيد نجل شقيقه في ماسورة ويضربه حتى الموت بالخصوص

ترشيحاتنا

انت ملكش لازمة .. رجل يقتل زوجته بعد سيل من الشتيمة

تفاصيل أغرب علاقة بين عمرو دياب وشيرين رضا من الحب والزواج إلى الانفصال والصداقة.. الهضبة يشدو لـ زوجته الأولى مرتين.. ويرتبط بصديقتها دينا الشربيني

كيدهن عظيم.. جمهور دينا الشربيني يهاجم بشرى بسبب فيديو حفل عمرو دياب في الجونة.. فيديو

تعرف على أكثر المحافظات المعرضة للأمطار والسيول هذا العام.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. الزمالك يحسم قراره بشأن حكم الكاف.. وشارة قائد المنتخب تصدم محمد صلاح

تمرد أم خوف من الإجهاد.. تفاصيل غياب محمد صلاح عن منتخب مصر في معسكر أكتوبر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أنجلينا جولي بإطلالة مبهرة في عرض خاص لـ Maleficent: Mistress Of Evil

بـ ملابس الكاوبوي.. شاهد مايا دياب في أحدث ظهور

بعد 33 عامًا زواج.. يقتل زوجته ويحاول الانتحار أمام أحفاده والسبب؟!