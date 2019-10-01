بمشاركة أكثر من 300 قطعة آثار مصرية.. البرازيل تطلق الأسبوع السابع لعلم المصريات

بدأ الأسبوع السابع لعلم المصريات في المتحف الوطنى البرازيلي تحت رعاية برنامج الدراسات العليا للمتحف الوطني في علم الآثار - UFRJ.



ويجمع الأسبوع السابع لعلم المصريات في المتحف الوطني العديد من الباحثين في علم المصريات في بيئة مواتية للحوار والتعاون الأكاديمي.



وفي نسخته لعام 2019 ، سيعرض الحدث بعضًا من أكثر من 300 قطعة مصرية تم إنقاذها بعد حريق اصاب المتحف عام 2018 بالإضافة إلى المعارض الأخرى، حيث سيتضمن البرنامج محاضرات ومناقشات مع باحثين برازيليين وأجانب من مختلف المؤسسات في البرازيل والأرجنتين وفرنسا.



يعقد الأسبوع السابع لعلم المصريات في المتحف الوطني حتى 4 أكتوبر في قاعة المكتبة المركزية للمتحف، التي تقع في الحديقة النباتية ، Quinta da Boa Vista ، في São Cristóvão.

