العلميين تتهم النقيب بتأجير مول دمياط بمبلغ أقل من ثمنه

قال المهندس الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة وكيل نقابة العلميين، إن مجلس النقابة حصل على تقرير من مكتب المحاسب الخاص بالنقابة والذى تم إثبات فبه توجد مخالفة صريحة بتأجير مول دمياط بالأمر المباشر بمبلغ أقل من المفترض طبقا للتوقيت الحالي ودون العرض على المجلس وموافقته ( السلطة المختصة).





وناشد "أبوعميرة" فى تصريحات لـ"صدى البلد" بضرورة التحقيق فى تلك المخالفة؛ إذ أنها مخالفة صريحة متعمدة تستلزم التحقيق ، هذا غير العديد من المخالفات المالية.





وتابع محمد غريب أبو عميرة: "مجلس النقابة يهيب العلميين الشرفاء التصدي لكل من يعبث باموالهم ومقدراتهم والمجلس يقف بالمرصاد لكل من يعبث باموال العلميين من واقع السلطة التي خولتها لهم الجمعية العمومية صاحبة الولاية".





وأفاد بأن التقرير المالي يشمل ١٨ ورقة وعلى الرغم من ذلك استطاع الدكتور السيد عبدالستار إخفاء التقرير وإرسال ٥ ورقات فقط للجهاز المركزي ليخفي حقيقة المخالفات.



