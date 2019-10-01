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أخبار البلد

العلميين تتهم النقيب بتأجير مول دمياط بمبلغ أقل من ثمنه

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:20 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال المهندس الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة وكيل نقابة العلميين، إن مجلس النقابة حصل على تقرير من مكتب المحاسب الخاص بالنقابة والذى تم إثبات فبه توجد مخالفة صريحة بتأجير مول دمياط بالأمر المباشر بمبلغ أقل من المفترض طبقا للتوقيت الحالي ودون العرض على المجلس وموافقته ( السلطة المختصة). 

وناشد "أبوعميرة" فى تصريحات لـ"صدى البلد" بضرورة التحقيق فى تلك المخالفة؛ إذ أنها مخالفة صريحة متعمدة تستلزم التحقيق ، هذا غير العديد من المخالفات المالية.

وتابع محمد غريب أبو عميرة: "مجلس النقابة يهيب العلميين الشرفاء التصدي لكل من يعبث باموالهم ومقدراتهم والمجلس يقف بالمرصاد لكل من يعبث باموال العلميين من واقع السلطة التي خولتها لهم الجمعية العمومية صاحبة الولاية". 

وأفاد بأن التقرير المالي يشمل ١٨ ورقة وعلى الرغم من ذلك استطاع الدكتور السيد عبدالستار إخفاء التقرير وإرسال ٥ ورقات فقط للجهاز المركزي ليخفي حقيقة المخالفات.

وقال محمد غريب أبو عميرة: إن مجلس النقابة سوف يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام مرفق معه التقرير المالي الصحيح للتحقيق في الأمر، لافتا إلى أن مجلس النقابة حذر مكتب المحاسب القانوني وادارة الحسابات بالنقابة من اي تغير أو تلاعب بالمستندات التي سيتم تقديمها للجهات القضائية للتحقيق والبت في صحتها من عدمه.
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