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أخبار العالم

BDS: مصدومون من موقف قطر المؤيد لـ إسرائيل

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:20 م
قطر و إسرائيل
قطر و إسرائيل
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سمر صالح
استنكرت حركة المقاطعة الدولية لـ إسرائيل "BDS" اليوم الثلاثاء، السماح للاعبين إسرائيليين للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى، التي تنظم لهذا العام في دولة قطر.

وعبّرت الحركة في بيان صدر عنها، عن صدمتها إزاء هذا الموقف من دولة قطر، مؤكدةً رفضها للتطبيع الرياضي مع إسرائيل.

وقالت "BDS"، إن هذه المشاركة تخدم الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولة بائسة منه للتغطية على جرائمه في الأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي يقدم الشعب الفلسطيني ولازال التضحيات الجسام في سبيل الدفاع عن حقوقه ومقدساته وصيانة كرامته.

ودعت "BDS"، العمل على منع مشاركة منتخب إسرائيل في البطولة، وضرورة التحرك العاجل لإدانة ورفض مثل هذه الخطوات التطبيعية، واتخاذ كافة الإجراءات لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.

في سياقٍ آخر، أكدت "BDS" رفض الدعوات الدينية والسياسية التي تنادي العرب والمسلمين لزيارة مدينة القدس بأي طريقة ممكنة، تحت ذريعة تعزيز صمود شعبنا في المدينة المحتلّة، لافتةً إلى أن الدخول إلى القدس المحتلة عبر تأشيرة إسرائيلية يعد تطبيعًا يسهم، بغض النظر عن النوايا، في تكريس الاحتلال الإسرائيلي للقدس.
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