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تعليم

جايكا: الجامعة اليابانية بالقاهرة تتميز بقلة نسبة الطلاب مقارنةً بالأساتذة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:55 م
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين
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محمود نوفل
أكد الدكتور ماساكي سوزوكي، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن تعاون الجامعة المصرية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار بلغ أشده مع الجامعات المصرية، مؤكدًا أهمية تطوير هذا المجال بكل المراحل التعليمية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة فعالة للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فى المائدة المستديرة الأولى لجامعة الدول العربية واليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "التعليم والتنمية البشرية من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية" بمقر الجامعة في القاهرة.

وتوفر جايكا مختلف أنواع الدعم للجامعة مثل إيفاد الخبراء والأساتذة اليابانيين وتوفير المعدات البحثية والعلمية للجامعة ليعملوا مع الجانب المصري على دعم التعليم العملي والقائم على البحث العلمي، حيث تتميز الجامعة بقلة نسبة الطلاب مقارنةً بالأساتذة لضمان مستوى رفيع من التعليم لتعزيز الموارد البشرية لقيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

وقال سوزوكي إن برامج الجامعة تتميز بدمج العلوم الأدبية والتخصصات التكنولوجية لتعزيز فهم الطلاب للطبيعة البشرية والمجتمع، فضلًا عن المعرفة والمهارات الأكاديمية.

كما تمثل الجامعة نموذجا للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية واليابانية لدعم تحسين نظام التعليم الجامعي في مصر.
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