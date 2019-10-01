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أخبار البلد

سفارة مصر في بلجراد تنظم أول مؤتمر حول التعاون الاقتصادي بين إفريقيا والبلقان

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:25 م
السفير عمرو الجويلي
السفير عمرو الجويلي
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أ ش أ
نظمت سفارة مصر في بلجراد، نيابة عن مجموعة السفراء الأفارقة، مؤتمرًا بعنوان "الفرص القارية للتجارة والاستثمار بين إفريقيا والبلقان: دراسة حالة صربيا"، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الصربية.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن السفير عمرو الجويلي سفير مصر لدى صربيا أبرز خلال جلسات المؤتمر أهم إنجازات رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، بالتركيز على الجوانب الاقتصادية المتمثلة في دخول منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، والمشروعات الكبرى للارتقاء بالبنية التحتية.

ووجه "الجويلي" الدعوة لمجتمع الأعمال الصربي والبلقاني للمشاركة في كل من أسبوع البنية التحتية الإفريقية في نوفمبر المقبل بالقاهرة، بالإضافة إلى منتدى السلام والتنمية المستدامة في ديسمبر القادم.
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